РАБОТАЕМ ПО СТАРЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Реставрация мебели в Москве
ВИДЕО О НАШЕЙ РЕСТАВРАЦИОННОЙ МАСТЕРСКОЙ
Москва24 рассказывает, где отреставрировать мебель в Москве. Про нашу мастерскую начинается с 6:56. Приятного просмотра.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ
Павел Морозов отвечает на вопросы: "Как проходит процесс реставрации мебели?", "Сколько стоит отреставрировать тот или иной предмет?", "Какие ожидаемые сроки работы?," "Какие заказы мастерская готова взять, а от каких откажется?".
ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ
Реставрация шкафа конца 19 века - ДО и ПОСЛЕ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы рады сообщить, что каждый клиент нашей мастерской получает подарок от нашего постоянного партнера "Винный дом "Каудаль" - бутылка эксклюзивного вина (белое или красное - по предпочтению) и скидочная карта во все бутики винного дома.
Уверены, что бокал хорошего вина за новым отреставрированным столиком или в только восстановленном кресле только прибавит приятных ощущений и эмоций.
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