Реставрация мебели в Москве

ПОСЛЕДНИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

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БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА РЕСТАВРАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ

Узнайте, сколько стоит отреставрировать вашу мебель: заполните поля, опишите кратко суть вашего обращения и прикрепите от 1 до 4-х фотографий вашего антикварного предмета (размер каждого фото не должен превышать 2 мб) - наши мастера оперативно ответят на Ваш запрос и  бесплатно сделают оценку стоимости реставрации.

А если Вы оставите свой номер телефона, то и незамедлительно перезвонят!

 

Видео из мастерской

  • Мастер-класс по реставрации мебели своими руками - анонс 21-22 апреля.
    Анонс нашего двухдневном мастер-класса по реставрации и ремонту мебели 21-22 апреля. Наши профессиональные мастера обучают удалять старое покрытие, устранять повреждения и вздутия шпона, исправлять дефекты на корпусе ( избавляться от сколов, трещин, вмятин). В мастерской Вы научитесь работать с морилкой, маслом и шеллаком.
  • Реставрируем непростое покрытие комода 19 века ( Франция). Морилка.
    Небольшой фрагмент реставрации антикварного буфета 19 века, а именно - реставрация покрытия. Сложность заключается в том, что на лицевой части имеются узоры, которые нужно аккуратно обвести несколькими слоями морилки. Павел Морозов за работой!
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Как мы реставрируем Вашу мебель. Подробные статьи.

Старинный буфет 19 века в стиле ампир до реставрации.

Старинный буфет 19 века в стиле ампир до реставрации.

В мастерской уже отреставрирован ампирный буфет 19 века ( Россия) Итоги можно скоро опубликуем в разделе Наши работы. А перед Вами первая подробная статья о том, в каком состоянии буфет поступил в мастерскую

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Реставрация витрины 19 века (Франция) - состояние ДО, золочение.

Реставрация витрины 19 века (Франция) - состояние ДО, золочение.

В мастерскую поступила на реставрацию витрина последней четверти 19 века ( Франция). Перед Вами состояние ДО реставрации, а так же первые этапы восстановительных работ ( удаление старого покрытия - шеллака и золочение )

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Интересные видео из мастерской - как мы реставрируем Вашу мебель

Интересные видео из мастерской - как мы реставрируем Вашу мебель

За несколько последних месяцев мы опубликовали на различных наших ресурсах интересные видео о том, как проходила реставрация последних заказов, а так же сняли несколько видео состояния заказа ДО и ПОСЛЕ. Подборка лучших видео для Вас:

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ВСЕ СТАТЬИ

Реставрация мебели в Москве

ВИДЕО О НАШЕЙ РЕСТАВРАЦИОННОЙ МАСТЕРСКОЙ

Москва24  рассказывает, где отреставрировать мебель в Москве. Про нашу мастерскую начинается с 6:56. Приятного просмотра.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ

Павел Морозов отвечает на вопросы: "Как проходит процесс реставрации мебели?", "Сколько стоит отреставрировать тот или иной предмет?", "Какие ожидаемые сроки работы?," "Какие заказы мастерская готова взять, а от каких откажется?".

  

ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ

Реставрация шкафа конца 19 века - ДО и ПОСЛЕ.

 Старинный шкаф конца 19 века после реставрации

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подарки всем клиентам нашей мастерской

Мы рады сообщить, что каждый клиент нашей мастерской получает подарок от  нашего постоянного партнера "Винный дом "Каудаль"  - бутылка эксклюзивного вина (белое или красное - по предпочтению) и скидочная карта во все бутики винного дома. 

Уверены, что бокал хорошего вина за новым отреставрированным столиком или в только восстановленном кресле только прибавит  приятных ощущений и эмоций.

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«Отреставрировать – значит восстановить дух эпохи»

За что мы любим старинная мебель? Помимо красоты, изысканности и уникальности нас привлекает ее прочность, надежность, а иногда и монументальность. Мастера прошлых веков выбирали для изготовления шкафов, буфетов, комодов и других предметов интерьера прочные породы деревьев, тщательно обрабатывали ее защитными слоями, а самое главное – старались сделать действительно долговечную вещь.

Но даже самая прочная мебель с годами ветшает. Сказываются перепады температуры в помещениях и изменение влажности, транспортировка при переездах, нанесение повреждений насекомыми (древесные жуки-точильщики), ну и просто обычная постоянная эксплуатация. Все это приводит к тому, что древесины рассыхается, трескается, местами может превратиться в труху. Тканевые или кожаные обивки изнашиваются или рвутся. Пружины теряют свои свойства амортизации, а иногда и смещаются, что полностью лишает кресла или дивана формы, а соответственно и комфорта. В общем – во всех этих случаях самое время искать профессионала.

Сегодня на рынке ремонта и реставрации антикварной мебели представлено много компаний. Но далеко не все они обладают рядом необходимых факторов, которые влияют на хороший результат работы: помещение для работы и хранения предметов старины, технические и технологические средствам, оборудованием, а самое главное – серьезными опытом и знаниями. Именно последнее больше всего влияет на то, хорошо Вам отреставрируют вашу семейную реликвию или же безвозвратно испортят.
Только хороший специалист сможет подарить вашей мебели вторую жизнь.

Наша мастерская обладает всеми перечисленными выше характеристиками и предлагает следующие услуги:
- реставрация старинной деревянной мебели;
- ремонт, замена обивки, перетяжка старинных кресел, банкеток, стульев.
- обновление или восстановление покрытия мебели – воск, мебельное масло, шеллак, лак.
- ремонт, замена, подбор старинной фурнитуры (замки, петли)
- изготовление из металла гвоздиков для обивки, петель или других элементов.
- Воссоздание и восстановление элементов резьбы и декора
- реставрация любой антикварной деревянной мебели ( любой стиль, эпоха и сложность).
- восстановление икон, работа с левкаса, золочение.
- восстановление и обновление шпона (вставки, проклейка, замена).

Наши мастера обладают огромным опытом в реставрационной профессии, и Вы смело можете доверить нам восстановление дорогих вам мебельных гарнитуров. На нашем сайте постоянно ведется подробный фото, видео и текстовый отчет о том, как проходит каждый этап ремонта, и вы можете лично убедиться в том, с какой бережностью и аккуратностью мы относимся к каждому заказу. Многолетний опыт позволяет нам браться за работы любой сложности и гарантировать отличное качество.
Очень часто люди пытаются своими силами восстановить былой вид мебели, но выполнить это без соответствующего оборудования, расходных материалов, а главное – знаний и опыта - просто невозможно. Более того – такие «ремонты» обычно заканчиваются полностью испорченными вещами, которые иногда уже не поддаются восстановлению. Каждый должен заниматься тем, что он умеет делать хорошо – именно поэтому мы занимаемся реставрацией мебели. Мы умеем возвращать былое великолепие старинной мебели.

Для того, чтобы отреставрировать или отремонтировать в Москве старинную мебель Вам достаточно связаться с нами, прислать фотографию вашего предмета старины и краткое описание. И наши специалисты в кратчайшие сроки назовут вам приблизительную стоимость восстановления и сроки. Мы очень ценим каждую возможность прикоснуться к истории, так как каждый заказ - это произведение искусства из ушедшей эпохи и бесценный опыт и знания, которые можно подчерпнуть из работ мастеров прошлого.

Думаем, что на нашем сайте есть масса наглядных доказательств того, с каким трепетом и тщательностью в мелочах и деталях мы подходим к реставрации мебели. Находимся мы в Москве – недалеко от станции ВДНХ и вы можете в любой момент приехать к нам, чтобы лично убедиться и понаблюдать, как проходит ремонт вашего стола или стула, шкафа или комода, шкатулки или кейса для швейной машинки.

Ждем Ваших писем и звонков. Реставрационная мастерская Виктора Морозова «Вдохнем жизнь. Сохраним историю.»

Реставрация мебели - процесс сложный и долгий. Часто нам задают разные вопросы. Ответы на некоторые из них вы можете прочитать чуть ниже:

На вашем сайте не указаны цены за реставрацию и ремонт. Почему?

Каждый предмет, попадающий в стены нашей мастерской, имеет различную историческую и материальную ценность. Стоимость работы зависит от состояния объекта реставрации, материалов, которые будут использованы для восстановления и сроков выполнения работ. Поэтому, прежде чем назвать стоимость, наши специалисты должны провести экспертизу и оценку.

Оцениваете ли вы сложность и стоимость работ по фотографиям или только при личном осмотре?

Для первичной оценки стоимости работ в некоторых случаях может быть достаточно фотографии. Чем более детальные фотографии Вы пришлете, тем более точно мы сможем оценить объемы предстоящих работ. Фотографии можно присылать на нашу почту restav2010@yandex.ru . Помимо этого, наша мастерская предлагает услуги выезда мастера-оценщика на место. Стоимость услуги - 1000 р. Но хотим отметить, что для постоянных клиентов эта услуга предоставляется бесплатно.

Не могли бы вы кратко рассказать, как проходит процесс реставрации антикварной мебели? Какие этапы существуют?

Частично мы уже затрагивали этот вопрос в предыдущих ответах, но напишем еще раз все по порядку: 1)Первым делом проводим экспертизу, чтобы определить к какому периоду относится данная вещь. 2)По возможности ищем материал принадлежащей данной эпохе для восполнения утрат реставрируемой вещи ( утерянные детали, сломанные фрагменты и т.д.) 3)Для восстановления лакокрасочный покрытий применяем именно те составы, которые использовали старые мастера при создании данного предмета(воск, масло, лак).

Когда принимаете вещь на реставрацию, интересуетесь её прошлой жизнью?

Конечно, всегда интересно знать, с каким предметом ты работаешь. Но, как правило, сами заказчики истории своих вещей не знают.
Вот этот столик, например, раньше принадлежал певице Руслановой. Многие свои вещи она дарила знакомым.
Стол достался её соседке, а потом оказался в сарае. Оттуда мы его забрали, и скоро он получит новую жизнь.