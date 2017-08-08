Реставрация мебели в Москве

На вашем сайте не указаны цены за реставрацию и ремонт. Почему?

Каждый предмет, попадающий в стены нашей мастерской, имеет различную историческую и материальную ценность. Стоимость работы зависит от состояния объекта реставрации, материалов, которые будут использованы для восстановления и сроков выполнения работ. Поэтому, прежде чем назвать стоимость, наши специалисты должны провести экспертизу и оценку.

Оцениваете ли вы сложность и стоимость работ по фотографиям или только при личном осмотре?

Для первичной оценки стоимости работ в некоторых случаях может быть достаточно фотографии. Чем более детальные фотографии Вы пришлете, тем более точно мы сможем оценить объемы предстоящих работ. Фотографии можно присылать на нашу почту restav2010@yandex.ru . Помимо этого, наша мастерская предлагает услуги выезда мастера-оценщика на место. Стоимость услуги - 1000 р. Но хотим отметить, что для постоянных клиентов эта услуга предоставляется бесплатно.

Не могли бы вы кратко рассказать, как проходит процесс реставрации антикварной мебели? Какие этапы существуют?

Частично мы уже затрагивали этот вопрос в предыдущих ответах, но напишем еще раз все по порядку: 1)Первым делом проводим экспертизу, чтобы определить к какому периоду относится данная вещь. 2)По возможности ищем материал принадлежащей данной эпохе для восполнения утрат реставрируемой вещи ( утерянные детали, сломанные фрагменты и т.д.) 3)Для восстановления лакокрасочный покрытий применяем именно те составы, которые использовали старые мастера при создании данного предмета(воск, масло, лак).

Когда принимаете вещь на реставрацию, интересуетесь её прошлой жизнью?

Конечно, всегда интересно знать, с каким предметом ты работаешь. Но, как правило, сами заказчики истории своих вещей не знают.

Вот этот столик, например, раньше принадлежал певице Руслановой. Многие свои вещи она дарила знакомым.

Стол достался её соседке, а потом оказался в сарае. Оттуда мы его забрали, и скоро он получит новую жизнь.